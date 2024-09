Firenze si illumina di verde per combattere la SLA

Domenica 15 Settembre ricorre la 17^ Giornata Nazionale sulla SLA nata per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, AISLA promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l'attenzione dell'opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati SLA.

Presenza degli oltre 300 volontari in tantissime piazze Italiane, impegnati nella promozione delle bottiglie di Barbera d'Asti DOCG con l'obiettivo di raccogliere fondi grazie alla campagna "Un contributo versato con gusto".

Ma anche tanti altri eventi di sensibilizzazione e di solidarietà verso le persone che stanno combattendo la loro battaglia contro la SLA e in ricordo di chi ci ha lasciato nel corso degli anni.

Le tre sezioni AISLA Toscana Centro (Firenze, Pistoia e Prato) hanno organizzato un bellissimo evento musicale la sera del 15, un Concerto di musica classica nella Basilica di San Domenico a Prato.

La GN sarà preceduta dall'evento nato nel 2018 proprio da un'idea della Sezione Fiorentina di AISLA , "Coloriamo l’Italia di verde", un'iniziativa che, con il passare del tempo, ha "contagiato" sempre più Comuni Italiani che, nella notte precedente la Giornata Nazionale SLA, illuminano centinaia di monumenti con una bellissima luce verde. Il verde, si sa, è il colore della speranza, della vitalità e della natura. Ma è anche il colore rappresentativo di Aisla.

Il risultato, ogni anno, è una Vigilia di speranza. Una notte magica che, da nord a sud, ci vede uniti nella consapevolezza di non essere soli e nella certezza che la Ricerca, un giorno, riuscirà a sconfiggere la malattia. L’evento è patrocinato dall’ANCI.

Un gesto tanto semplice quanto prezioso per la nostra Comunità, segno di vicinanza a chi combatte quotidianamente contro la SLA.

AISLA Firenze ringrazia sentitamente il Comune di Firenze nella persona della Sindaca Sara Funaro, dell’Assessore al Welfare Nicola Paulesu e tutta la Giunta per il rinnovato sostegno alla Giornata Nazionale e ad AISLA e per la partecipazione all’iniziativa dell’illuminazione di verde di un monumento cittadino nella notte del 14 Settembre. Anche quest’anno saranno illuminate le Porte storiche della città per sensibilizzare la popolazione fiorentina su questa malattia, ancora poco conosciuta. La speciale illuminazione, a cura di Firenze Smart, sarà visibile a partire dalle 20 di oggi.

Altri Comuni della Città metropolitana Fiorentina che hanno aderito e che ringraziamo di cuore:

Fiesole – Palazzo Comunale

Bagno a Ripoli – Palazzo Comunale (più Grassina e Antella)

Signa- Fontana in p.zza del Comune

Campi– Palazzo Comunale

Empoli– Statua in p.zza della Vittoria

Fucecchio– Statua di G.Montanelli

Montespertoli – Palazzo Comunale

AISLA Firenze è punto di riferimento della comunità SLA del territorio fiorentino

AISLA Firenze è una Sezione di AISLA APS, un’Associazione indipendente avente la mission di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza, la cura dei malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e per lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo di una malattia neurodegenerativa che colpisce i motoneuroni e gradualmente e inesorabilmente limita l’attività muscolare.

Nata nel Settembre 2011 dalla volontà di un piccolo gruppo di malati di SLA assieme a familiari ed amici, AISLA Firenze si pone l’obiettivo di migliorare i processi di assistenza ai malati di SLA sul territorio dell’area metropolitana Fiorentina e dell’Area vasta. Al contempo, AISLA Firenze si occupa di divulgare le informazioni relative alla malattia e di stimolare le Istituzioni e gli Organismi del Sistema socio-sanitario regionale ad una presa in carico adeguata e qualificata dei pazienti.

Offre gratuitamente servizi e terapie domiciliari ai malati di SLA e ai loro familiari caregiver.

