Florence Music Summer Contest 2024: tutto pronto per la finale di domani

Si svolgerà domani, 15 settembre, al Parco del Castello dell’Acciaiolo, a Scandicci, la finale di Florence Music Summer Contest, il concorso musicale che punta a scoprire e valorizzare giovani talenti, solisti e band di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L’evento è organizzato da CNA Firenze Metropolitana, in collaborazione con LudovicaGreta Editore, e finanziato dal Comune di Scandicci nell'ambito della rassegna Open City Scandicci Estate 2024.

Questa sera, 14 settembre, si affronteranno in semifinale quattro solisti – Vincenzo Cipolla, Andrea Comparini, Filippo Guarino e Paolo Spannox – e due band, Dealit e Diana Gloom, per guadagnarsi uno dei tre posti disponibili per la finale di domani, 15 settembre.

In premio, una sessione pre-produzione in sala prove con esperti del settore, per valutare e perfezionare un brano inedito, cui seguiranno tre giorni di registrazione e mix in studio. Inoltre, il vincitore avrà l'opportunità di esibirsi in alcuni dei più noti festival e manifestazioni musicali.

A valutare le esibizioni sarà una giuria composta da professionisti del settore, presieduta da Ivana Ceccherini (Accademia Musicale Fiorentina) e con membri come Andrea Ugolini, ex discografico, Sergio Salaorni, storico fonico e produttore dello Studio Larione 10, e Riccardo Mori, docente della Scuola di Musica di Scandicci, oltre a Simone Balducci di CNA Scandicci.

La serata sarà condotta da Spartaco Cioli e arricchita dalle esibizioni della giovane promessa Emilia Ferreira (fuori concorso per motivi di età), delle band Andrea Pacini & the Droplets e Burning Blood, e dello showman Cesare Bardaro.

Il Contest si svolgerà in entrambi giorni (14 semifinale e 15 finale) dalle ore 20:00 alle 23:00, ma l’atmosfera festosa comincerà già dalla mattina: a partire dalle ore 10:00, infatti, saranno presenti food truck e un mercatino di artigianato artistico e tradizionale per offrire al pubblico un’esperienza completa tra musica e cultura.

L’ingresso è libero e l’evento è sponsorizzato da Unipol Scandicci.

