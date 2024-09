In circo con una lama da 8cm: a Livorno scatta la denuncia per un 30enne

I carabinieri di Livorno hanno deferito in stato di libertà un 30enne di per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di pattuglia i carabinieri hanno controllato l’uomo, mentre percorreva a piedi via Del Fante. L’uomo avrebbe fatto resistenza sul voler mostrare il proprio documento d’identità ai militari. Quest’ultimi, dato l’atteggiamento, si sono insospettiti e hanno deciso di effettuare una perquisizione personale. I carabinieri hanno così trovato un coltello a serramanico con lama di 8 cm, nascosto in una tasca dei pantaloni e pronto all’uso.

Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione sul perché avesse quell’arma in tasca, quest’ultima è stata sequestrata e per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà.