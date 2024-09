Luccasenzabarriere propone il montascale a Villa Bottini per agevolarne l'accesso

“Basta poco per rendere Villa Bottini completamente e definitivamente accessibile. In occasione dei lavori di restauro, avviati in queste settimane, chiediamo che venga preso in considerazione il progetto che abbiamo presentato per l’installazione di un montascale a pedane sul lato nord della Villa”.

Il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere ODV, Domenico Passalacqua, solleva il tema accessibilità di una delle più belle e utilizzate location comunali.

“Villa Bottini - spiega - viene utilizzata sempre più spesso per iniziative e manifestazioni ma, purtroppo, non è accessibile. Luccasenzabarriere ODV è sempre a disposizione per manovrare il monta scale acquistato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e consentire l’accesso anche alle carrozzine ma non basta: non tutti i soggetti che organizzano eventi, infatti, ci contattano per questo tipo di servizio. Il montascale a pedana, invece, sarebbe risolutivo perché permetterebbe a tutti, anche alle carrozzine elettriche, di superare gli 11 scalini che conducono alle sale interne e sarebbe parte integrante della villa”.

“Lo scorso novembre - prosegue - abbiamo presentato un progetto, completo di preventivo, all’attenzione dell’assessore Nicola Buchignani e della dirigente Antonella Giannini. Il progetto, pensato da FacileSalire, prevede l’installazione di una struttura che non intaccherebbe la bellezza estetica dell’edificio - ottenendo quindi anche l’ok della Soprintendenza - per un impegno di spesa di circa 12 mila euro. Sappiamo che i lavori alla Villa hanno un costo elevato, circa 2 milioni e 300 mila euro, ma l’accessibilità e l’inclusione non hanno prezzo”.

“Lo scorso agosto abbiamo avuto modo di condividere il progetto anche con il capo di gabinetto, Beniamino Placido, e ci auguriamo che la nostra proposta venga presa in considerazione”

Fonte: Ufficio Stampa