Enrico Pompeo porta in scena Nives

A LeggerMente Next lunedì 16 settembre alle ore 18.00 Enrico Pompeo presenta Loriano, c'è Nives al telefono, spettacolo di narrazione e adattamento da Nives di Sacha Naspini, Edizioni e/o, 2020.

Lavoro teatrale su come elaborare il lutto e la perdita di un affetto caro, la storia racconta come in una campagna maremmana degli anni Ottanta, i quasi settantenni Nives e Anteo vivono in una casa isolata vicino al borgo rurale di Poggio Corbello. Dopo la morte improvvisa di Anteo, Nives prosegue la sua vita accudendo gli animali e tra questi sceglie la gallina Giacomina come compagnia. È per lei che Nives telefonerà a Loriano, il veterinario del paese e questa telefonata farà emergere segreti inconfessabili di tutta la comunità.

Enrico Pompeo, anno 1972, livornese, insegna italiano alle scuole medie. Suoi i libri Una curva improbabile, Edizioni Edicom, 2001; Il drago, il custode, lo straniero, Edizione Creativa, 2016, Scritti (S)connessi, Edizioni Creativa, 2018. Per MdS ha pubblicato nel 2021 Nessuno ha dato la buonanotte, in seconda ristampa dal marzo di quest'anno. È drammaturgo e regista dello spettacolo La cattiva strada, un omaggio a Fabrizio De André realizzato con il patrocinio della Fondazione Fabrizio De André ed è redattore della rubrica Consigli di lettura per la rivista online Azione Nonviolenta. Organizza laboratori di scrittura presso l'Agriturismo Culturale del Montevaso.

A precedere lo spettacolo, l’invito alle ore 16.00 di Unicoop Tirreno rivolto ai docenti delle scuole cittadine per la presentazione delle proposte educative Saperecoop Anno Scolastico 2024-2025. Un’occasione per rinnovare la relazione decennale tra Coop e il mondo della scuola offrendo proposte di educazione al consumo consapevole declinate sui temi della sostenibilità, dell’ambiente e dei diritti civili. Inoltre verranno presentate le opportunità educative del Progetto Connessioni nate dalla relazione con altri soggetti del territorio e dal patto di collaborazione per la gestione del bene comune Rosa dei Venti.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini, la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse l’evento si terrà nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

Fonte: LeggerMente Next