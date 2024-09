La Libertas Livorno vince il 2° Trofeo "Nedo Betti e Mario Gilardetti"

Alla fine a trionfare è stata la Libertas Livorno. Al termine di 40 minuti di puro spettacolo, la formazione di coach Marco Andreazza ha avuto la meglio sulla Fortitudo Bologna portando a casa il 2° Trofeo “Nedo Betti e Mario Gilardetti”: 78-66 il punteggio finale sul tabellone del PalaBetti, frutto di una gara che ha fatto assaporare il grande basket al numeroso pubblico accorso per l’occasione a Castelfiorentino. Dopo due primi quarti amministrati dalla Effe di coach Devis Cagnardi, al rientro dall’intervallo lungo la truppa amaranto ha cambiato faccia e alzato il ritmo, piazzando un break di 28-8 che ha letteralmente svoltato la sfida.

Durante l’intervallo, momento di grande commozione dedicato al ricordo di coach Manrico Vaiani, che proprio in maglia Abc è stato protagonista di alcune delle più belle pagine della storia gialloblu: alla moglie Antonella, presente alla gara, il presidente dell’Abc Castelfiorentino Renzo Tani ha consegnato una targa per rendere omaggio, simbolicamente, all’allenatore e all’uomo Manrico e a tutto ciò che ha rappresentato per il mondo cestistico non solo locale.

A seguire un altro momento di grande emozione, quello della consegna del riconoscimento dell’Abc a Luca Tozzi, oggi grande protagonista con la Libertas Livorno, che in maglia Abc è cestisticamente nato e cresciuto fino all’esordio a livello senior: anche a lui è stata consegnata una targa in quanto simbolo dell’impegno, della dedizione e della passione, nonché vero e proprio orgoglio per tutti i castellani.

Presenti, tra gli altri, il presidente del Comitato Fip Toscana Massimo Faraoni, il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo, la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì e l’assessore allo sport di Castelfiorentino Fabio Tinti. Immancabili, ovviamente, le famiglie Betti e Gilardetti, alla cui presenza si è tenuta la premiazione della squadra vincitrice.

L’Abc Castelfiorentino ringrazia dunque le due società, Libertas Livorno e Fortitudo Bologna, per aver scelto di partecipare ad un evento di provincia portando il grande basket anche lontano dalle città, la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Castelfiorentino, per il patrocinio concesso, e l’azienda In3c Srl per il fondamentale contributo.

LIBERTAS LIVORNO – FORTITUDO BOLOGNA 78-66

Libertas Livorno: Buca 4, Banks 15, Bargnesi 5, Fratto, Soviero ne, Fantoni 11, Tozzi 10, Filloy 12, Allinei, Hooker 15, Paoletti ne, Italiano 6. All. Andreazza. Ass. Riva, Venucci, Bonaccorsi.

Fortitudo Bologna: Giordano, Bonfiglioli, Gabriel 14, Battistini 9, Braccio 2, Bolpin 13, Cusin 6, Mian 8, Fantinelli 10, Freeman 2, Sabatini 2. All. Cagnardi. Ass. Carraretto, Mazzalupi.

Parziali: 21-25, 33-43 (12-18), 61-51 (28-8), 78-66 (17-15)

Arbitri: Chiarugi Alessio, Melai Michele.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino