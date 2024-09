Nardella a Castelfranco parla chiaro: impegno europeo per il distretto

Tante persone venerdì sera a Castelfranco alla Cena de l’Unità, promossa dal PD Castelfranco, con l’europarlamentare Dario Nardella, già Sindaco di Firenze.

“Grazie a tutti i nostri volontari – afferma il segretario PD Castelfranco, Stefano Pertici che hanno lavorato per la buona realizzazione della cena de l’unità e a Dario Nardella per la sua presenza. Da Sindaco di Firenze conosce molto bene il territorio toscano e soprattutto i distretti produttivi della pelletteria e della concia. Le preoccupazioni per il lavoro sono state al centro della serata. La ripresa delle attività a settembre non poteva essere peggiore: prima una grossa azienda di Santa Croce Sull’Arno ha annunciato il licenziamento di 14 persone e pochi giorni fa un’altra ha annunciato esuberi di altre 30 persone. E purtroppo, la sensazione è che ne seguiranno altri. Sono professioni e conoscenze che si perdono. Sono intere famiglie del Valdarno che si ritroveranno senza la certezza di uno stipendio – conclude Pertici”.

Il settore conciario italiano, oltre alla crisi economica, si trova ad affrontare anche le possibili conseguenze dell’entrata in vigore a fine anno del Regolamento UE anti deforestazione n.1115/2023 (EUDR). Questo regolamento si pone obiettivi che tutti noi condividiamo pienamente. Ma la sostenibilità ambientale deve sempre coniugarsi con la sostenibilità economica e sociale. Perché in un momento di difficoltà queste normative diventano più un’imposizione che richiedono enormi sacrifici senza tenere conto dell’impatto sociale ed economico che può avere, ottenendo l’effetto contrario.

E proprio sul Regolamento UE anti-deforestazione n.1115/2023 (EUDR), davanti a tutti i presenti, l’europarlamentere Dario Nardella ha preso l’impegno di farsi carico delle ragioni e delle preoccupazioni del territorio del Valdarno inferiore attivandosi presso la commissione europea.

Fonte: PD Castelfranco di Sotto