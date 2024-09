Rissa in centro a Empoli, usata bottiglia di vetro come arma: ferito un uomo

Caos nella tarda serata di oggi nel centro di Empoli, dove intorno alle ore 21 è scoppiata una rissa in via del Giglio. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno tentato di riportare la calma. Da quanto appreso un gruppo di persone si sarebbe confrontate con un altro gruppo di residenti in via del Giglio. Entrambi i gruppi sarebbero di origine straniera. Al momento la dinamica e i motivi del litigio sono tutti da chiarire. Sarebbe spuntata almeno una bottiglia di vetro usata come arma. Ad avere la peggio è stato un uomo, soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Di Empoli in codice rosso. All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo era molto agitato ed è stato riportato alla calma a fatica dai militari.

Intorno al luogo della rissa si è formato un folto gruppo di curiosi che hanno assistito alla scena.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO