Trofeo McDonald's: Il Bisonte conquista la finale battendo la Omag

Comincia con un successo il precampionato de Il Bisonte Firenze, che si impone per 3-0 sulla Omag-Mt San Giovanni in Marignano, formazione di serie A2, nella prima semifinale del Trofeo McDonald’s di Imola.

Al PalaRuggi le bisontine hanno dato i primi segnali importanti al nuovo coach Simone Bendandi, rimontando le avversarie in tutti e tre i set e guadagnandosi il pass per la finale, in programma domani pomeriggio dopo quella per il terzo e quarto posto – che comincerà alle 16 – contro la vincente del match fra Roma Volley e Levallois Paris Saint-Cloud, in corso in questo momento.

Con Battistoni presente a Imola ma ancora indisponibile, Bendandi è partito con Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Davyskiba e Cagnin in banda, Mancini e Butigan – protagonista con 8 muri di cui 7 nei primi due parziali - al centro e Leonardi libero, e nel primo set Il Bisonte è riuscito a rimontare dal 16-21, impattando con Davyskiba (22-22) e poi chiudendo con Malual (25-23).

Nel corso del secondo sono entrate Acciarri per Mancini, Bechis per Agrifoglio, Nervini per Cagnin, e Firenze ha compiuto una rimonta ancora più clamorosa, con un parziale di 10-0 chiuso da Malual che ha ribaltato tutto dal 15-21 al 25-21, mentre nel terzo, con Cagnin e Ribechi al posto di Davyskiba e Leonardi e Bechis e Acciarri confermate in campo, le bisontine hanno recuperato dal 14-18, pareggiando con Nervini (20-20) e poi chiudendo con Cagnin (25-23).

IL TABELLINO – IL BISONTE FIRENZE

Acciarri 5, Malual 16, Butigan 12, Leonardi (L1), Giacomello ne, Nervini 2, Mancini 1, Ribechi (L2), Lapini ne, Cagnin 5, Agrifoglio, Davyskiba 11, Bechis 2. All. Bendandi. OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 16, Polesello 3, Nicolini 5, Valoppi (L1), Ravarini, Consoli 6, Piovesan 8, Parini ne, Meliffi (L2) ne, Bagnoli, Monti ne, Sassolini, Nardo 10, Merli ne. All. Bellano. Parziali: 25-23, 25-21, 25-23.

LE PAROLE DI SIMONE BENDANDI

“Sono molto contento del risultato perché questo era il nostro primo impegno agonistico della preseason e vincere non era scontato. Non è stata una bella partita, ma sinceramente ce lo aspettavamo: la cosa che mi è piaciuta di più è stata la capacità di stare in campo, perché nei primi due set ci siamo trovati sotto di parecchio nel punteggio, ma siamo comunque riusciti a portarli a casa, e questo dal punto di vista della mentalità e del saper affrontare situazioni difficili è una base importante per costruire il nostro cammino. Vediamo domani cosa succederà, per adesso ci fa molto bene stare in campo il più possibile e trovare il nostro ritmo di gioco”.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze