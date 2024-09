A Spicchio il via alla costruzione del nuovo nido: accoglierà 25 bambini

Sono cominciati stamattina, lunedì 16 settembre 2024, i lavori di abbattimento della struttura di Via Giusti a Spicchio, propedeutici per la costruzione di un nuovo asilo nido.

Il nuovo edificio andrà a sopperire alla mancanza, allo stato attuale, di ben 25 posti per altrettanti bambini e bambine in età fra i 6 mesi e i 3 anni, azzerando una lista di attesa che a oggi si attesta sulle 16 unità, cioè quei bambini che attualmente non riescono a usufruire del servizio per insufficienza di strutture adeguate.

Il nuovo nido di Spicchio sarà quindi capace di ospitare 25 bambini, con due sezioni, ciascuna dotata di spazio per il gioco, per la mensa e per il riposo. Oltre a servizi igienici, una sala dedicata alle educatrici, una cucina.

L’edificio sarà circondato da spazio verde ombreggiato da dieci nuove piantumazioni idonee alla destinazione della struttura, per favorire l’attività ludico-educativa all’aria aperta.

Per la realizzazione del nuovo nido il progetto prevede quindi l'abbattimento dei cinque pini a ridosso della scuola, visto che la struttura realizzata sarà più grande della precedente. Inoltre, con la realizzazione delle fondazioni è necessario tagliare le radici rendendo le piante attuali instabili e meno sicure.

"La richiesta di posti al nido negli ultimi anni è sempre stata superiore all’offerta disponibile tra nidi pubblici e privati. Il nido oltre a rappresentare il primo importante momento di educazione collettiva è anche un'istituzione che supporta le famiglie nell’accudimento dei figli – precisa Francesco Marzocchini, assessore all'istruzione del Comune di Vinci –. Con la riforma regionale dei nidi gratis la richiesta è ulteriormente aumentata. Siamo perciò entusiasti di realizzare questo progetto. Da oggi riprendono i lavori di riqualificazione del plesso scolastico esistente tramite demolizione e ricostruzione, che si concluderanno entro un anno”.

"L'inizio dei lavori per una nuova scuola è un momento importante per la comunità. Investire nelle strutture - sottolinea Daniele Vanni, sindaco di Vinci – ci permette di avere luoghi più adatti, sicuri e funzionali all'attività didattica. Un nuovo nido d'infanzia nella parte bassa del nostro Comune sarà un servizio di prossimità molto apprezzato dalle famiglie e soprattutto ci permetterà di eliminare le liste d'attesa evitando disagi alle famiglie".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa