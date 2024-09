Abc Castelfiorentino, sabato 21 settembre open day e presentazione della stagione 24/25

Al mattino, a partire dalle ore 10 e fino alle 12, in programma un open day aperto tutti i bambini e le bambine che vogliono provare la pallacanestro. Lo staff minibasket dell’Abc Castelfiorentino, infatti, sarà a disposizione sia per dar modo ai bambini e alle bambine di provare, sia per offrire alle famiglie tutte le informazioni utili relative ai corsi di minibasket organizzati dalla società. L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e le bambine nati tra il 2012 e il 2020. Non è necessaria la prenotazione: sarà sufficiente presentarsi a partire dalle ore 10 al PalaBetti muniti di scarpe ginniche da cambiarsi all’interno dell’impianto da gioco.

La sera, invece, in programma l’inaugurazione ufficiale della stagione sportiva 2024/2025. A partire dalle 20.30 la grande famiglia gialloblu si riunirà per la presentazione delle squadre senior, giovanili e minibasket di Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino. Presenti gli atleti, lo staff tecnico e societario, gli sponsor, le autorità e, ovviamente, tutte le famiglie e i tifosi che decideranno di partecipare. Si ricorda che è necessaria la prenotazione entro e non oltre mercoledì 18 settembre.

Info e prenotazioni: 0571 61661, info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: Ufficio Stampa