Commissariamento sezione Empoli, la Lega "lega": "Ci ameremo di più per affrontare le nuove sfide che ci attendono"

A seguito di un fine settimana dettato da "rumors e suggestioni" in merito al commissariamento della Sezione di Empoli della Lega, è lo stesso Carroccio a fare il punto con una nota stampa:

“Il legame tra la Lega e l’ex segretario di Empoli, professoressa Tiziana Bianconi, prosegue più forte di prima ma altrove, per motivi strettamente connessi alla sua sfera personale e professionale e di qui la necessità della sua richiesta di trasferimento della militanza ad altra sezione. Pertanto, confermando il commissariamento della sezione come deliberato dall’organo direttivo provinciale della Lega, è nostra premura svincolare tale atto da sue presunte negligenze ed incomprensioni: siamo contrariati e rammaricati per le dichiarazioni di questi giorni che l’hanno vista coinvolta, soprattutto perché ha agito in nome e per conto della Lega, non individualmente”.

“Visto dunque le dichiarazioni del candidato Sindaco di Centrodestra sostenuto dalla Lega, Simone Campinoti, ed il candidato civico Poggianti, occorre precisare per quanto di nostro interesse, che i risultati elettorali delle elezioni amministrative trasmettono un messaggio chiaro alla Lega da parte dei cittadini. Risultato che non può, comunque, essere interamente ed unicamente imputabile ad una persona. È per tale motivo che rigettiamo la strumentalizzazione emersa in questi giorni su di un procedimento interno di Partito, rispetto a meriti o demeriti elettorali dei candidati sindaco in questione”.

“Riteniamo sia di poco interesse, per i nostri elettori e per quelli del Centrodestra, aprire tematiche ampiamente discusse in fase di campagna elettorale. La Lega è una comunità da sempre radicata sul territorio che, attraverso i suoi abitanti, oggi chiede risposte sui temi, a partire da quello della sicurezza che, ne siamo certi, sarà centrale oggi come per le elezioni regionali. Un appuntamento elettorale, questo, che deve vedere il Centrodestra convergere con convinzione e compattezza su un Candidato Presidente per rappresentare una alternativa con credibilità. È sulla base delle sfide future che quindi occorre ripartire, nel segno della crescita e della determinazione. In tal senso il Direttivo Provinciale della Lega ha ratificato la nomina del medesimo Segretario Provinciale, Federico Bussolin, quale Commissario pro tempore della Sezione Lega di Empoli”.

Chiamata in causa dalle recenti rassegne stampa, la professoressa Tiziana Bianconi, d’intesa con il Segretario Bussolin, dichiara:

"Trovo fuorviante e pretestuosa siffatte dichiarazioni pubbliche - ha dichiarato energicamente la Bianconi - nessuno mi ha mai chiesto i motivi del mio trasferimento in altro contesto, per proseguire il mio lavoro ed il mio percorso al servizio della Lega. Sul punto, mi corre l'obbligo quindi di contestare e rettificare quanto dichiarato da ignoti circa il Commissariamento della sezione, nonché la mia posizione all'interno del partito, per affrontare le numerose sfide che si propongono quotidianamente con il medesimo intento ed obiettivi, con la determinazione che da sempre ci contraddistingue".

"Si ringrazia per gli articoli emersi - precisa la Bianconi - perché sicuramente, hanno dato modo non solo alla sottoscritta ma a tutti gli interessati e alla Lega Provinciale di Firenze nella persona del segretario, Federico Bussolin, di chiarire questa circostanza che, volendo fare notizia, ha solo offerto la possibilità di una clamorosa smentita, invitando i presunti autori ad optare per modalità più consone di fare politica, in modo corretto e rispettoso ed in particolare, teso al bene comune e non ai propri fini personali!"

In seguito poi, alle dichiarazioni rilasciate da Simone Campinoti, candidato sindaco per il centrodestra alle ultime elezioni amministrative che l'ha pubblicamente accusata di scarso impegno durante la campagna elettorale, la professoressa Bianconi, già segretario della Lega di Empoli, ha deciso di rispondere alle critiche con estrema fermezza e determinazione:

"Sono accuse oltremodo infondate e strumentali. Trovo scorretto e deludente il modo in cui sono stata attaccata. Il mio impegno per la campagna elettorale è stato costante e condiviso con tutto il gruppo Lega ed in particolare con Federico Bussolin, segretario provinciale di Firenze, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato. Non accetto pertanto, che mi vengano attribuite responsabilità per il risultato delle elezioni o per la gestione della sezione locale".

Campinoti, nelle sue dichiarazioni, ha attribuito a Bianconi stessa, la responsabilità del presunto impegno della Lega durante la campagna elettorale, sostenendo che proprio questo, avrebbe portato al commissariamento della sezione locale. Una critica definita dalla stessa e dal segretario Provinciale, strumentale e priva di qualsivoglia fondamento.

"Il commissariamento - ha sottolineato e rimarcato la Bianconi - non è il risultato di una mia presunta inefficienza, ma ribadisco, di dinamiche interne che nulla hanno a che fare con il mio operato durante la campagna elettorale ma con motivi professionali e personali che mi hanno spinto a chiedere il trasferimento della militanza altrove. E di qui, il commissariamento fino al congresso teso ad eleggere il nuovo segretario. Il nostro lavoro sul territorio - ha proseguito - è stato intenso e mirato a rappresentare al meglio i valori e le proposte della Lega, nonostante le difficoltà organizzative e le risorse limitate. Il vero obiettivo ora, è quello di ricostruire e rafforzare il gruppo locale dunque, non possiamo permetterci divisioni interne in un momento così delicato. Il centrodestra a Empoli deve concentrarsi sul futuro e sul coinvolgimento dei cittadini, evitando sterili polemiche che non giovano a nessuno".

Non sono poi mancate, parole di appello all'unità del centrodestra: "La nostra priorità è proprio Empoli, e dobbiamo mettere da parte rancori personali per concentrarci su ciò che conta davvero: il benessere della comunità "

Bianconi non si è mai contro di lui espressa e sì è attenuta alle decisioni del partito, visto che il suo ruolo era strettamente organizzativo e non decisionale. Nessuna mancanza per l'aspetto burocratico - organizzativo, nessuna velleità di poltrone: il Segretario Bianconi non si è candidata nemmeno in passato, se non per servizio al partito ma mai per aspirazioni personali. Conosce da anni gli esponenti della politica empolese, Andrea Poggianti compreso. Campinoti non ha mai rappresentato motivo di confronto politico e i cosiddetti “giochini”, peraltro non supportati da prove certe, non esistono, se non nelle sue "supposizioni e "vaghezze". I risultati della Lega sono un problema del partito e non di Campinoti. Parimenti invitiamo ognuno a riflettere sui suoi risultati personali raggiunti e determinati dallo spoglio elettorale.

"La Dirigenza della Sezione Lega di Empoli – conclude Bianconi – contrariamente a quanto scritto, non è mai stata divisa sul nome Campinoti. Tutti hanno lavorato in base alle decisioni del partito senza polemiche e senza repliche, bypassando tutte le illazioni e le polemiche del caso”.