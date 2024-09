Dal secondo test amichevole contro Agliana nuovi spunti per l’Abc Solettificio Manetti

Dopo il secondo scrimmage amichevole, sono due le certezze dell’Abc Solettificio Manetti: passi avanti nel ritmo partita e nell’intensità difensiva ma ancora troppi errori di concentrazione da dover limare. Contro la Pallacanestro Agliana i ragazzi di coach Samuele Manetti mostrano progressi rispetto al primo test contro il Costone Siena, non soltanto a livello fisico e tecnico ma anche nell’amalgama di squadra, pur nella consapevolezza che ci sia ancora molto da lavorare soprattutto a livello di attenzione nell’arco dei quaranta minuti. Alla fine, per quello che può valere, il finale al PalaBetti è 80-52, al termine di una sfida sempre saldamente amministrata dai gialloblu.

“Rispetto alla partita di mercoledì abbiamo messo sicuramente in campo maggiore intensità, soprattutto difensiva – commenta coach Manetti -. Dobbiamo però limitare i passaggi a vuoto, perché possiamo costruire situazioni corali e fare molto bene anche in attacco. Ma la cosa che più mi interessa è quella di evitare gli errori di concentrazione che anche stasera abbiamo visto. Da questo punto di vista dobbiamo ancora lavorare molto e mi aspetto enormi passi avanti dai ragazzi, perché in questa categoria non possiamo permetterceli”.

Avvio subito sprint per l’Abc, che prende immediatamente in mano il controllo toccando il +10 alla prima sirena (17-7). Nel secondo quarto i gialloblu sono bravi a mantenere alta l’intensità, piazzando un altro pesante break che fa lievitare il vantaggio fino al 42-20 di metà gara. Nella ripresa un calo di concentrazione permette ad Agliana di girare l’inerzia in proprio favore, finché negli ultimi giri di lancette prima dell’ultimo riposo Cantini e compagni ritrovano il bandolo della matassa riuscendo così a tenere saldo il vantaggio (65-39 alla terza sirena). Un parziale di 7-0 inaugura l’ultimo quarto, che scivola via tra alti e bassi senza però mai mettere in discussione il finale.

ABC CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO AGLIANA 2000 80-52

Parziali: 17-7, 42-20 (25-13), 65-39 (23-19), 80-52 (15-13)

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino