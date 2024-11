Il Basket Castelfiorentino difende il fortino, secondo stop per il Gialloblu Castelfiorentino

Mentre il Basket Castelfiorentino mantiene l’imbattibilità casalinga, il Gialloblu Castelfiorentino cade in volata a Montale.

Divisione Regionale 2

Seconda battuta d’arresto per il Gialloblu Castelfiorentino, che sul parquet del Banathinaikos Pistoia si arrende in volata per 81-78. Al termine di una gara di rincorsa, ma sempre a stretto contatto, i gialloblu di Dario Chiarugi tentano allo scadere il tiro del possibile overtime, ma il ferro emette la sentenza.

“E’ stata una partita simile a quella della scorsa settimana contro la Crocetta – attacca coach Chiarugi – con la differenza che stavolta nella seconda parte abbiamo reagito, anche se non è bastato per tornare a casa con i due punti. Loro hanno approcciato meglio conducendo le prime due frazioni, noi siamo stati bravi a tornare a contatto e, nel terzo quarto, restare incollati a forza di mini break, ora da una parte ora dall’altra. Purtroppo abbiamo subito troppo, 81 punti sono tanti, ma nonostante tutto abbiamo avuto la possibilità di agganciare l’overtime, anche se purtroppo quell’ultimo tiro non è andato”.

Prossimo impegno sabato 23 novembre alle 21 al PalaBetti contro Endas Pistoia.

BANATHINAIKOS PISTOIA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 81-78

Tabellino: Tavarez 5, Damiani 2, Filippini ne, Talluri J. 21, La Rosa 2, Cetti, Fabrizzi 10, Bartolini 6, Turini 14, Talluri T. 2, Zampacavallo 2, Iserani 14. All. Chiarugi.

Parziali: 18-14, 42-35 (14-21), 61-48 (19-13), 81-78 (20-30)

Arbitri: Gallerini di Sesto Fiorentino, Russo di Firenze.

Serie C Femminile

Tornano alla vittoria le ragazze del Basket Castelfiorentino che si impongono con autorità sulla Pallacanestro Femminile Viareggio difendendo l’imbattibilità casalinga: 67-38 il finale al PalaBetti. Gara subito incanalata dalle gialloblu di Gianni Lazzeretti che, spinte da D’Ambrosio e Caparrini in attacco, scavano il solco già dopo dieci minuti (17-8 al 10′), per poi difendere il vantaggio e andare all’intervallo sul +10 (31-21). Una forbice che nella ripresa il Basket Castelfiorentino allarga a dismisura (47-28 alla terza sirena), tanto che la frazione finale serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica 24 novembre alle 18 a Firenze sponda Affrico.

BASKET CASTELFIORENTINO – PALL. FEMMINILE VIAREGGIO 67-38

Tabellino: Bellantoni, Dani 6, Lucchesi ne, Caparrini 13, Baldinotti 3, Banchelli 6, De Felice 7, D’Ambrosio 16, Ancillotti 2, Bandinelli 6, Costa 8, Sanesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 17-8, 14-13, 16-7, 20-10

Arbitro: Contu di Pisa.

