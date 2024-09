Festa de l'Unità in Circolo 2024: un viaggio itinerante attraverso i circoli Arci di Montespertoli

Il Partito democratico di Montespertoli ha organizzato l'edizione 2024 della Festa de l'Unità in Circolo, un evento che si snoderà lungo diverse tappe, toccando i circoli Arci delle frazioni di Martignana, Montagnana, Ortimino e San Quirico.

«Questa iniziativa-spiega Giacomo Giusti , segretario del Partito democratico di Montespertoli-rappresenta una novità rispetto alle edizioni passate, con la scelta di un format itinerante per portare la Festa de l’Unità ancora più vicina ai cittadini e favorire momenti di incontro e confronto in diverse zone del territorio».

La Festa de l'Unità in Circolo rappresenta una tappa importante del dialogo continuo che il Pd di Montespertoli vuole portare avanti con i cittadini, per costruire insieme il futuro del territorio, ed è in collaborazione con i circoli Arci e Donne Democratiche.

Il primo appuntamento si terrà sabato 21 settembre dalle ore 19:00, piazza del Popolo, con un'apericena preparata dalle donne della cooperativa S.O.S Luna nata nel 2010, nata da un progetto del Centro Lilith della P.A.di Empoli, che offre protezione è accoglienza alle donne vittime di violenza. Ospite del dibattito alle 21.30 il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che interverrà sul tema centrale della serata "Autonomia differenziata” . L’incontro sarà moderato da Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli.

«La Festa de l'Unità in Circolo vuole essere non solo un momento di convivialità e aggregazione, ma anche un'occasione per affrontare temi cruciali per il futuro del territorio e della regione, coinvolgendo figure istituzionali e personalità di rilievo. La serata di sabato offrirà l'opportunità di ascoltare e dialogare con il presidente Giani su un tema di grande attualità, che riguarda direttamente il rapporto tra Regioni e Stato. La festa non si esaurirà con questa giornata, -anticipa Giusti- proseguirà per tutto l’inverno in collaborazione con i circoli Arci del territorio, realtà preziose per noi perché luoghi naturali di confronto. Il secondo appuntamento sarà a Martignana con un evento che parlerà di diritti e di donne coinvolgendo le Donne Democratiche. Nei prossimi giorni saranno disponibili maggiori dettagli».

Dopo l'evento inaugurale, la Festa de l'Unità in Circolo proseguirà nei vari circoli Arci delle frazioni di Martignana, Montagnana, Ortimino e San Quirico, offrendo ulteriori occasioni di partecipazione e confronto sui temi politici e sociali che stanno più a cuore alla comunità locale.

