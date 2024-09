Forte dei Marmi prolunga l'apertura dei bagni fino a novembre

Al mare fino al 3 novembre. Forte dei Marmi prolunga anche quest'anno la stagione balneare, i bagni staranno aperti fino a novembre. Lo dice un'ordinanza firmata dal vice sindaco Andrea Mazzoni, dato che stanno continuando le condizioni atmosferiche favorevoli per i lidi.

L'ordinanza prevede il rispetto di alcune condizioni, rappresentate dal mantenimento dei servizi dello stabilimento balneare e dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto, inoltre consente le aperture serali per tutti i bagni che non abbiano ancora raggiunto il limite di 40 serate prestabilito.

Non è la prima volta che succede. Così Mazzoni: "Ormai è diventata una consuetudine, dettata dalle buone condizioni climatiche che solitamente caratterizzano il fine stagione in Versilia. Naturalmente è una possibilità, non è un obbligo, ma nelle stagioni passate questa opzione si è rivelata una sorta di stagione turistica 'allungata'".