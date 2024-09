Furto tra le bancarelle del mercato di Pontedera: ladro bloccato dalla municipale

Venerdi mattina 13 Settembre, al mercato settimanale di piazza della mercato gli agenti di Polizia Locale del Comando di Pontedera hanno fermato un uomo di origini peruviane, residente a Firenze di anni 70 che aveva appena rubato il portafoglio ad una signora intenta a fare la spesa tra i banchi. Quest’ultima dopo essersi accorta del furto e visto il soggetto ha fermato gli Agenti di Polizia Locale in servizio di presidio e sicurezza dell’area mercato che si sono prontamente messi all’inseguimento del ladro riuscendo a fermarlo poco dopo.

La persona fermata è stata successivamente accompagnata negli uffici del Comando di via Fratelli Bandiera. Dopo aver accertato l’esistenza di numerosi altri precedenti specifici, l'uomo, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato denunciato a piede libero ed il portafoglio è stato riconsegnato alla legittima proprietaria. “Esprimo i miei complimenti per gli Agenti prontamente intervenuti in seguito alla segnalazione della cittadina. Questo intervento, come tanti alti, dimostrano la funzione fondamentale svolta dalla polizia locale in ambito cittadino di presidio del territorio e vicinanza al cittadino. In questo specifico caso gli Agenti impegnati nel servizio di presidio e controllo dell’area mercato hanno dimostrato tempestività, attenzione ed reattività di intervento che ha permesso in pochi minuti di identificare il soggetto che aveva commesso l’illecito. ” ha dichiarato il Dirigente di Polizia Locale dell’Unione Valdera Dr. Francesco Frutti