I teatri della Valdelsa presentano la nuova stagione congiunta

Tutto pronto per svelare il nuovo cartellone di #ValdelsaTeatri con quasi 30 proposte fra prosa, musica classica e fuori abbonamento. Si terrà giovedì 19 settembre, alle 17.30 al Teatro Politeama, la presentazione della nuova stagione congiunta 24/25 che vedrà di nuovo insieme i teatri della Valdelsa, il Boccaccio di Certaldo, il Popolo di Colle di Val d’Elsa e il Politeama di Poggibonsi. In cartellone ventinove spettacoli, di cui venticinque di prosa, rivolti a tutti gli appassionati con una particolare sezione per i più giovani e i tradizionali concerti con l’Orchestra Regionale della Toscana (Ort). La presentazione andrà anche online sulle pagine Facebook dei teatri e dei comuni.

Sul palco per l’occasione salirà come ospite d’onore l’attore Gianluca Guidi, regista oltre che protagonista, insieme a Giampiero Ingrassia, il prossimo 5 dicembre, dello spettacolo di apertura della stagione di Colle di Val d’Elsa “La strana coppia” che mette in scena una commedia di Neil Simon. Lo spettacolo era inizialmente previsto per il 3 dicembre, come su trova ancora in alcuni materiali informativi già stampati

Gianluca Guidi, cantante, attore e regista teatrale, è figlio di Lauretta Masiero e Johnny Dorelli.

L’ingresso alla presentazione è libero e, al termine, seguirà un piccolo aperitivo con buffet.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, con Fondazione Elsa – Culture comuni, Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e Società GrandeSchermo. Tra i principali sponsor della stagione ci sono Iren e Unicoop Firenze.

Informazioni: Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18, 0577 912253 www.teatrodelpopolo.it, Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it.

Fonte: Ufficio Stampa