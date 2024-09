Istituto Europeo di Design, Benedetta Lenzi alla direzione della sede di Firenze

Giro di poltrone per l’Istituto Europeo di Design: Danilo Venturi, alla guida della sede di Firenze dall’aprile del 2022, è stato nominato Direttore IED Milano e passa il testimone a Benedetta Lenzi, alla quale viene dunque affidata la Direzione IED Firenze. "Le nuove nomine arrivano nel segno di una continuità nel piano di evoluzione del Gruppo IED - hanno spiegato dall'Istituto -, con l’obiettivo di mantenere internamente e valorizzare le competenze acquisite e sviluppare la connessione e la collaborazione fra le sedi".

“Sono onorata di essere stata chiamata a far parte della squadra dell’Istituto Europeo di Design e di poter dare il mio contributo ad un Gruppo che si conferma come una delle realtà più innovative nello scenario internazionale del design. Dirigere IED Firenze, che ha sede in un contesto culturale unico, sarà continua fonte di ispirazione – dichiara Benedetta Lenzi, Direttore IED Firenze -. Ritengo pertanto strategico continuare a rafforzare le relazioni con il territorio, con le istituzioni, il comparto artistico museale e la filiera tessile, mettendo a loro disposizione la creatività e i talenti dei nostri studenti per fare rete verso nuovi progetti".

“Il design è un ecosistema complesso e interconnesso che coinvolge diverse componenti: è quindi una rete dinamica e collaborativa che influenza la società, la cultura e l’economia. Su questo ecosistema si potranno costruire e sviluppare nuove opportunità, che potranno arricchire l'esperienza formativa dei nostri studenti, valorizzare le identità territoriali, contribuendo allo sviluppo sostenibile e culturale della società. Il design in tutte le sue applicazioni è la disciplina che più di ogni altra permette di stimolare delle riflessioni sul presente e sul futuro offrendo strumenti per interpretare le sfide contemporanee e immaginare futuri possibili” conclude Lenzi.

Benedetta Lenzi professionista nell’ambito dell’ideazione, definizione e produzione di format culturali. Curatrice e advisor di design da collezione, ha organizzato fiere, festival, mostre ed eventi prevalentemente dedicati al design contemporaneo. Dal 2011 al 2018 organizza Operæ – fiera internazionale dedicata al design indipendente che opera nei campi del design da collezione, dell’autoproduzione e dell’alto artigianato. Dal 2020 è socio fondatore e direttore di BIA, agenzia di strategia, pianificazione e progettazione culturale che collabora con designer, artisti, architetti e aziende per creare nuove narrazioni e identità intersettoriali nel settore pubblico e privato.

Con una formazione multidisciplinare e un’esperienza maturata nella moda e nell’education, Venturi in IED Firenze è stato interprete di una strategia di espansione che ha portato alla realizzazione di un Campus diffuso in città a partire dalla storica sede di Via Bufalini, a cui si è aggiunto nel 2023 il laboratorio di moda a Palazzo Pucci e la recente nascita del Polo delle Arti Digitali e Visive negli spazi dell’ex Teatro dell’Oriuolo. Un’eredità che passa nelle mani di Benedetta Lenzi, da oltre quindici anni professionista che si occupa di design e di sistema del design, che accoglie la sfida di allargare la sede a scenari e opportunità sempre più internazionali. Un piano di espansione quello del Gruppo IED che riguarda anche la storica sede di Milano e il suo sviluppo nell’area da riqualificare dell’Ex Macello dove sorgerà il futuro campus internazionale IED. L’Istituto Europeo di Design ha una presenza affermata nel capoluogo lombardo, città dove nasce e dove è attivo un dialogo con il tessuto creativo, imprenditoriale e istituzionale e il presidio dei grandi appuntamenti quali il Salone del Mobile e il Fuorisalone, la Milano Fashion Week, la Milano Digital Week e PianoCity per citarne alcuni.

