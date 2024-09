Lavori all'ex scuola Arcobaleno, il cdx: "Dovevano iniziare a novembre 2023"

'Finalmente sembrano iniziati i lavori all'ex scuola Arcobaleno'.

Peccato però aver dimenticato che questi lavori sarebbero dovuti iniziare a Novembre 2023 e terminare a Novembre 2024.

Inoltre, su nostra pressante richiesta con il Sindaco, lo stesso, nel consiglio comunale di Luglio, prendendosi il tempo di parlare con la ditta costruttrice prima di risponderci, ci assicurò che entro Agosto sarebbero (re)iniziati i lavori, invece anche stavolta sono slittati di ulteriori 3 settimane, senza, come al solito, nessuna spiegazione al riguardo.

Il Sindaco parla oggi di 365 giorni a partire da adesso per l'ultimazione, senza aver spiegato i motivi che hanno causato il ritardo di un anno ed i disagi più volte da noi segnalati, per i bambini che a settembre scorso si erano inseriti nell'istituto e poi in fretta e furia e con le conseguenze del caso, sono dovuti essere spostati in altra scuola.

Cosa sia successo, non è stato chiarito nonostante le nostre continue sollecitazioni ed alla faccia della trasparenza.

Nessuno che si assuma la responsabilità dei danni causati.

Dunque non capiamo le ragioni del teatrino restante, come se si trattasse di un grande risultato con tutto il tempo perso.

Possiamo soltanto dire, meglio tardi che mai, sperando che questa sia la volta buona e che non ci siano più sgradite sorprese.

I consiglieri del cdx Mussetti, Parri, Scipioni e Varrecchia