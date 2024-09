Siena, Eriksson, la Lazio, la grande Serie A: Paolo Negro si racconta

Dodici anni alla Lazio, dal 1993 al 2005, otto trofei vinti, una sfilza di campioni come compagni di spogliatoio. Ma anche un finale di carriera a Siena, dove è rimasto come allenatore.

Paolo Negro, classe 1972, è stato un difensore fortissimo in una squadra fortissima, un difensore titolare in una difesa stellare in cui c'erano Nesta, Stam, Couto, Mihajlovic, per dirne alcuni.

In questa intervista ai microfoni di René Pierotti Negro ha ripercorso quegli anni magici descrivendo i suoi compagni ma anche i suoi allenatori come Zoff, Zeman e l'appena scomparso Sven Goran Eriksson (nel video Negro parla al presente perché l'intervista è stata registrata nel febbraio 2024, poco dopo che si era saputo delle precarie condizioni del mister svedese, scomparso poi a fine agosto 2024).

Una carrellata di ricordi di quegli anni magici per il calcio italiano e per la Lazio.