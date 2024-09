Anche Peccioli all'Italian Bike Festival di Misano Adriatico

Peccioli non si è fatta sfuggire la partecipazione all'italian Bike Festival di Misano Adriatico, la più importante manifestazione dedicata al mondo delle bici, che si è svolta nello scorso fine settimana. Il borgo dell'Alta Valdera ha partecipato col suo materiale promozionale all'interno dello stand della Toscana, coi suoi percorsi cicloturistici realizzati in collaborazione con TCI insieme ad altre perle della Toscana.

"Ma la novità incredibile - hanno sottolineato dal Comune di Peccioli - è stata rivedere nelle pedalate di Mauro Fumagalli le numerose immagini di Peccioli e del suo territorio insieme alla discarica nel video 'Viaggio Italiano scopri l'Italia che non sapevi' insieme a numerose regioni Italiane di cui le marche era capofila: focus su 'le vie del Bike' con percorsi ciclabili mappati".

Alla presentazione, moderata da Silvia Livoni, oltre alla dirigente del settore turismo della regione Marche era presente anche Francesco Tapinassi Direttore di Toscana Promozione Turistica che ha commentato in diretta il video sulle specificità della nostra regione. I percorsi della Toscana scelti sono 3 Pontremoli e Lunigiana, la parte a sud della Toscana con Capalbio e l'oasi del WWF e "in bici nella campagna di Peccioli e Montaione".

Il Direttore, orgoglioso della scelta diversificata di questi progetti individuati come zone di eccellenza ma meno coinvolti dai grandi flussi consueti, ha circostanziato la scelta di Peccioli "come borgo che ha superato la stereotipata visione del borgo bello...qui hanno utilizzato la discarica per farla diventare una attrazione... fino a diventare Borgo dei Borghi 2024...Peccioli è riuscito a trasformare un Minus in qualcosa di veramente bello".

"Viaggio Italiano -scopri l'Italia che non sapevi", è una iniziativa del Ministero del Turismo con l'obiettivo di creare una sinergia tra regioni per sviluppare itinerari e percorsi tematici che permettano di attraversare l'intera penisola idealmente in un unico viaggio.

Fonte: Ufficio Stampa