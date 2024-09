Poggibonsi solidale: donate 2900 confezioni di materiale scolastico alle famiglie fragili

Sono 2900 le confezioni di prodotti per la scuola da destinare alle famiglie in difficoltà che sono state raccolte sabato scorso, 14 settembre, nei punti vendita Coop di Salceto e Via Trento a Poggibonsi. “Un bellissimo risultato frutto del contributo di tanti cittadini e tante cittadine – dice la sindaca Susanna Cenni - Una raccolta straordinaria per cui dobbiamo ringraziare come sempre gli organizzatori, la sezione Soci Coop di Poggibonsi, tutte le associazioni e tutti i volontari e le volontarie presenti e impegnati sabato per l’intera giornata”.

La raccolta per la scuola è stata promossa dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie insieme a Unicoop Firenze con la collaborazione delle sezioni Soci e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

A Poggibonsi hanno partecipato alla raccolta l’Auser, l’associazione Beautiful Mind, la Caritas, l’Emporio della Solidarietà, la Misericordia e la Pubblica Assistenza, I Rioni di Poggibonsi.

Per tutta la giornata di sabato è stato possibile acquistare i prodotti di uso comune per la scuola come quaderni, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri. Alla fine della giornata nei due punti vendita sono stati raccolte 2900 confezioni di prodotti.

“Tutto il materiale sarà destinato alle famiglie in difficoltà del territorio – prosegue l'assessora alle politiche e alla coesione sociale Enrica Borgianni – Insieme alle raccolte alimentari, anche la raccolta di materiali scolastici è un modo importante per dare una mano a chi è in difficoltà".

“La nostra comunità – chiude l’assessora - non manca mai di dar prova di sensibilità e generosità. Anche in questa occasione il contributo di tanti ha consentito il buon esito della raccolta solidale. Un grazie immenso a tutti e tutte”.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa