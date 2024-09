Prima campanella a Certaldo, la scuola primaria Masih si prepara all'inaugurazione

Taglio del nastro per la scuola primaria Masih di piazza della Libertà 1 a Certaldo. Giovedì 19 settembre 2024, alle ore 12, si terrà l'inaugurazione alla presenza fra gli altri del sindaco Giovanni Campatelli e della dirigente dell'Istituto comprensivo, Angela Surace.

L'intero edificio scolastico, tornato a disposizione di alunne e alunni, del personale docente e ausiliare fin da oggi, lunedì 16 settembre 2024, è stato oggetto di un notevole intervento di recupero e manutenzione in particolare mirato al miglioramento sismico del plesso. I lavori per un importo complessivo di 1.180.000 euro sono stati finanziati per 970mila euro con risorse dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Intanto nella mattina di oggi, il sindaco Campatelli e l'assessora all'Istruzione, Romina Renzi, hanno portato il saluto dell'amministrazione comunale alle classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Certaldo. "Primo giorno di scuola è sinonimo di nuove sfide da accogliere, di nuovi incontri con compagni e compagne ma anche con argomenti e materie che aiuteranno a crescere. Un cammino da compiere sotto la guida preziosa di insegnanti e personale scolastico - sottolineano il sindaco Campatelli e l'assessora Renzi - Da parte dell’amministrazione l’augurio a tutte e tutti coloro che oggi tornano in classe è di vivere un anno interessante, di crescita personale prima ancora che culturale, sempre accompagnati dalla curiosità di conoscere e approfondire". Nei prossimi giorni, il sindaco Campatelli e l'assessora Renzi faranno visita a tutti gli altri plessi del territorio.

Fonte: Comune di Certaldo