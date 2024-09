A fine settembre la III edizione di Pietrasanta Design Week-end

Un nuovo appuntamento firmato Studio Coronel porta per il terzo anno il design in Versilia. Dal 26 al 29 settembre Design Week-end connoterà con prodotti e installazioni i suggestivi spazi del Complesso di Sant'Agostino a Pietrasanta, in un mix di forme e colori. La caratteristica di ogni Design Week-end è infatti quella di coinvolgere nelle località più suggestive e accattivanti, un'élite di creativi, che per un lungo fine settimana si confrontano e si relazionano, dando vita a mostre, installazioni e talk dal forte contenuto ispirazionale.

Il tema di questa nuova Pietrasanta Design Week-end è il tratto distintivo: un invito ad aziende e progettisti a mostrarsi e raccontarsi in rapporto alle tendenze, al proprio background culturale e rispetto alla capacità di comprendere e corrispondere alle richieste del committente, che è poi la grande differenza che distingue la produzione artistica dalla produzione industriale.

Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE

17:00 OPENING IIIa edizione Pietrasanta Design Week-end

Apertura mostre del Complesso di Sant’Agostino:

EX- Chiesa, “Abitiamo alla marinara” a cura di Giulio Cappellini e Giulio Iacchetti

Chiostro, Federica De Leva, GBPA Architects per Medit

Colonnato, allestimento Dixpari

Sala del Capitolo, “Echos” di Pilar Saltini con allestimento di Raffaella Razzini, FABRIC per Kartell

Sala dei Putti, “Inside Artists” curatela Alberto Mattia Martini, scatti di max&douglas, allestimento Studio Coronel

per Sedus

17:30 Conferenza Stampa di presentazione dei contenuti e dei protagonisti. Intervengono:

Giorgio Tartaro, giornalista e moderatore

Paola Silva Coronel, art director & founder di Design Week-end

Perla Gianni Falvo, Presidente ADI Toscana

Fabio Nardini, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lucca

Stefano Alberto Giovannetti, Sindaco di Pietrasanta

18:00 TALK “Il marchio di fabbrica” modera Giorgio Tartaro, con:

Paolo Amoretti, Verdeprofilo

Davide Biselli, ForteIN

Roberto De Vittori, Sedus

Marco Fiore, CORO/FIM/Foppapedretti

19:30 Cocktail Party nel Chiostro

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

10:30 OPENING “Giardino della Lumaca” - di Cesare Chichi, 967Arch e Silvia Ghirelli, paesaggista con FIM &

CORO, Bibolotti e Vivaio Vannucci

OPENING “Oasi Kindof” - di Silvia Ghirelli, paesaggista e VilleGiardini con Kindof, Bibolotti e Vivaio Vannucci

14:30 sailingCAD 2.0 prima sessione di regata

17:00 TALK “La cifra stilistica” modera Giorgio Tartaro, con:

Mario Trimarchi, architetto e designer

Pilar Saltini, pittrice

Max Schenetti, fotografo

20:00 Dinner Party

SABATO 28 SETTEMBRE

9:30 sailingCAD 2.0 seconda sessione di regata

11:00 TALK “L’impronta creativa” modera Giorgio Tartaro, con:

Giulio Cappellini, designer e art director

Giulio Iacchetti, designer

13:00 Lunch on the Beach

con successivo torneo di biglie. Il tracciato è progettato da Giuseppe Tortato, Studio Tortato Architetti;

Marco Splendore, WIP; Emilio Lonardo, DOS partner CARDEX e Sedus.

17:30 TALK “Il tratto distintivo” modera Giorgio Tartaro, con:

C. Chichi, 967Arch; N. Bewick, aMDL Circle; A. Spaccini, Carlo Ratti Associati; R. Razzini, FABRIC; F. De Leva,

GBPA Architects; G. Latis, GioLatis Studio; C. Catania, Lombardini22; M. Pugliese, OneWorks; F. Barbero, WIP

20:00 Dinner Party al CAV Centro delle Arti Visive

DOMENICA 29 SETTEMBRE

10:00 Welcome Coffee

10:30 TALK “Il codice sorgente” modera Giorgio Tartaro, con:

Emilio Lonardo, DOS

Giuseppe Tortato, Studio Tortato Architetti

Michele Di Pasquale, informatico