Bagagli in ritardo di 8 giorni, la compagnia li risarcisce dopo 12 anni

Dopo 12 anni di lotte giudiziarie, la compagnia aerea dovrà risarcire con 3mila euro più gli interessi , una coppia di Pisa.

È quanto veniamo a sapere dal Corriere Fiorentino, la compagnia aerea infatti è colpevole di aver consegnato il bagaglio con otto giorni di ritardo e di aver causato un “danno da stress” alla coppia.

La vicenda avvenuta 12 anni fa parte dall’aeroporto di Firenze, con il volo Firenze - Giacarta, destinazione Indonesia, una meta scelta come luogo in cui passare delle vacanze in completo relax, divenuta un’esperienza da incubo.

Si apprende dal quotidiano fiorentino che i disagi per la coppia pisana iniziarono fin da subito durante il volo, con ritardi significativi accumulati negli scali che hanno portato all’arrivo a destinazione con un ritardo di un giorno. Messi a dura prova dall’esperienza di volo ad attendere la coppia pisana un ulteriore disagio, ancora maggiore, i loro bagagli non c’erano. Questo fatto ha aumentato il disagio e lo stress alla coppia di turisti, costretti ad avviare le varie pratiche burocratiche necessarie al ritrovamento dei bagagli dispersi e a dover ricomprare tutti i loro vestiti in loco.

I due turisti infatti, hanno dovuto trascorrere l’inizio delle loro vacanze a comprare il necessario per il loro soggiorno, in balia degli eventi e senza certezze sulle sorti delle loro valigie disperse.

La notizia tanto attesa dai turisti pisani è arrivata all’ottavo giorni di ferie, cioè appena tre giorni prima che la vacanza finisse: i bagagli erano stati trovati ed erano in arrivo.

La consolazione e la gioia per il ritrovamento dei bagagli però era condizionata dalla consapevolezza, da parte della coppia pisana, di non aver vissuto una vacanza nei migliori dei modi a causa del problema dei bagagli. Da qui la scelta, una volta rientrati, di perseguire per vie legali, al fine di ottenere un risarcimento, la compagni aerea. I due in un primo momento si sono rivolti al giudice di pace e poi al Tribunale di Pisa.

Dopo 12 anni, vissuti all’insegna di battaglie legali, è arrivato il risarcimento; il giudice Giuseppe Laghezza infatti nella sua sentenza ha deciso che la compagnia aerea dovrà pagare 3mila euro più interessi per i danni e i disagi provocati alla coppia di Pisa.