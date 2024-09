Use Computer Gross ok in amichevole

Diverte e si diverte l’Use Computer Gross. Davanti a Sestri Levante, squadra che milita nello stesso campionato dei biancorossi ma in un altro girone, i ragazzi di Luca Valentino hanno disputato una buona prestazione chiudendo con un 100-87 finale (19-29, 27-17, 27-20 e 27-21 i parziali).

“È stato il primo test contro una squadra di categoria – spiega il tecnico – quella ligure è una compagine ben costruita e che già dalle prime battute ci ha fatto riassaporare e ricordare l'intensità e la fisicità che servirà fin dalla prima giornata di campionato. È stato un buon allenamento che ha evidenziato ancora l'enorme lavoro che c'è da fare ma anche la buona sintonia a livello di gioco del gruppo. Dovranno essere due settimane dove l'asticella dell'esigenza dovrà impennarsi per arrivare il più possibile competitivi per questo inizio di campionato”.

Il tabellino: Giannone 6, Baccetti 4, Sesoldi 3, Rosselli 10, De Leone 4, Mazzoni 17, Quartuccio 21, Tosti 10, Maric 20, Ramazzotti 5.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa