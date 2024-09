Non solo le grandi, si sfidano anche le under 15 di Use Rosa Scotti e Mantova

Una bella giornata di sport e collaborazione fra l’Use Rosa Scotti e Mantova. Sabato scorso, oltre all’amichevole che le due squadre di A2 hanno disputato, ce n’è stata anche una fra le formazioni Under 15 delle due società che si sono affrontate in vista dei loro rispettivi campionati. Ne è venuta fuori una bella giornata di sport e di collaborazione fra i due club, oltre che due gare importanti per questo periodo della stagione.

L’interesse maggiore era naturalmente per la partita amichevole che si è chiusa sul 62-62 (10-17, 19-23, 11-16 e 22-6 i parziali) con le biancorosse che hanno giocato tre ottimi tempini salvo poi mollare un po’ nel finale. “In questa fase della stagione è normale che ci siano alti e bassi – attacca coach Alessio Cioni – non a caso sabato è successo sia a noi che a Mantova. Quello che mi lascia soddisfatto è lo spirito di squadra e la voglia di provare a fare le cose che ho visto. Il tutto con la faccia giusta da parte delle ragazze che hanno giocato, sia le giovani che quelle più esperte. Proprio con questa intensità abbiamo sopperito anche ad alcuni errori che è normale fare di questi tempi e quindi andiamo avanti convinti di essere sulla giusta strada e di lavorare nel modo migliore”. “L’altra cosa che mi fa piacere – conclude – è il fatto che anche le Under 15 abbiano giocato questa amichevole. E’ un bel segnale di unione fra club e una gara che alle ragazze è sicuramente servita per confrontarsi con una realtà come quella lombarda”.

La Scotti chiuderà il ciclo di amichevoli col torneo in programma sabato e domenica a La Spezia, avversaria della semifinale la Virtus Ragusa.

