Addio ad Alessio Facchini, fondatore e direttore di Calciopiù

Il giornalista Alessio Facchini, storico direttore del settimanale sportivo Calciopiù, è deceduto a causa di una malattia. Facchini, originario di Calenzano (Firenze), aveva 67 anni. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, insieme al Consiglio, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Facchini, ricordandolo come fondatore e direttore per oltre 30 anni di Calciopiù, un punto di riferimento per il calcio dilettantistico e giovanile toscano. Marchini ha sottolineato come Facchini abbia seguito con passione i campionati dilettantistici e giovanili per 40 anni, diventando uno dei giornalisti sportivi più apprezzati della regione e aiutando molti giovani a iniziare la loro carriera giornalistica.

Numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sul web per ricordare Facchini e il suo impegno nel giornalismo sportivo. L’Ordine dei Giornalisti della Toscana lo ha ricordato per la sua competenza e professionalità. I giornalisti di Calciopiù hanno scritto sui social che la notizia della sua morte è stata un duro colpo per tutti e che continueranno a portare avanti il suo lavoro con dedizione. Il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, ha ricordato Facchini come un giornalista sportivo legato al calcio dilettantistico e regionale, esprimendo le condoglianze alla famiglia. I funerali si terranno giovedì 19 settembre alle 9:30 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Calenzano.