Auto contro vetture in sosta, muore 77enne

Un uomo di settantasette anni è morto in un incidente d'auto. La moglie, in auto assieme a lui, è rimasta ferita ed è stata portata via dall'ambulanza. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 17 settembre a Prato, in via Bologna.

Non è ancora del tutto chiara la dinamica ma da una prima ricostruzione sembra che l'auto guidata dal 77enne abbia sbandato e sia finita contro vetture in sosta. Due le persone coinvolte, una è l'uomo che ha perso la vita.

Presenti i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e consentire alla polizia municipale di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del fatto.