Carabinieri di Empoli, si è insediato il nuovo comandante Angelo Corrente

Nuovo comandante alla Compagnia Carabinieri di Empoli: si è insediato dalla scorsa settimana il capitano Angelo Corrente, 33 anni, proveniente dal Nucleo Investigativo di Ostia.

Durante la sua carriera l’ufficiale ha prestato servizio anche in Sardegna dove ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile e a Roma, dove ha comandato due plotoni che si occupano di ordine pubblico, presso l’8° Reggimento Carabinieri "Lazio". Ha anche prestato servizio per un breve periodo alla Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, come istruttore ed impiegato nel quartier generale dell’operazione a direzione europea "Sophia", situato presso il Comando Operativo Interforze di Roma, con il ruolo di Counter intelligence advisor.

Il capitano Corrente entra al comando dei Carabinieri di Empoli, dopo la partenza del colonnello Daniele Riva adesso alla guida del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cuneo.

Il saluto del sindaco Mantellassi: "Ci aspetta un lavoro importante sull'ordine pubblico"

Il comandante è giunto in municipio per i saluti istituzionali, accolto dal sindaco di Empoli Alessio Mantellassi.

Queste le parole del primo cittadino: "Empoli e l'Empolese Valdelsa salutano con piacere l'arrivo del nuovo comandante, il capitano Corrente, dopo che negli scorsi giorni il tenente colonnello Daniele Riva si è congedato dalla guida della compagnia per raggiungere Cuneo. Il nostro è stato un breve incontro ma con Corrente ho potuto raccontare la situazione della nostra città, consapevole che ci aspetta un lavoro importante nella gestione dell'ordine pubblico. Buon lavoro capitano!".