Chirurgia protesica della spalla, evento a Firenze: tra gli organizzatori due medici di Fucecchio

Ci sono anche due medici della Asl Toscana centro tra gli organizzatori della IV edizione del prestigioso evento internazionale "Cutting Edge Techniques and Controversies in Shoulder Arthroplasty", che si terrà a Firenze presso il Florence Learning Center. L’evento si terrà il prossimo mese (4 e 5 ottobre) ma l’attesa per l’importante appuntamento che riunirà esperti mondiali nella chirurgia protesica della spalla per discutere le più recenti innovazioni e tecniche d'avanguardia, è già alta.

Fanno parte del local committee i due medici chirurghi della Asl, Michele Novi e Simone Nicoletti, entrambi Chirurghi Ortopedici del CESAT di Fucecchio, Centro Protesico della Ausl Toscana centro. Insieme a loro i professori Roberto Civinini dell’Università degli Studi di Firenze e Stefano Giannotti dell’Università degli Studi di Siena. L'evento, promosso dal Prof. Giuseppe Porcellini dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dal Prof. John Sperling del Mayo Clinic Rochester in Minnesota, vedrà la partecipazione dei più noti specialisti da tutto il mondo che presenteranno le ultime tecnologie nel campo della chirurgia della spalla.

Tra le tematiche trattate ci saranno le nuove tecnologie nell'artroplastica di spalla nel 2024 e oltre; le tecniche di artroplastica anatomica di spalla e i passi fondamentali per il successo; l'importanza della pianificazione pre-operatoria e del recupero post-operatorio; i concetti attuali nella riabilitazione della spalla.

Il programma dell’evento si concentrerà su dibattiti interattivi, discussioni di casi clinici e sessioni di formazione pratica, offrendo un'opportunità unica per gli specialisti di condividere esperienze e confrontarsi su sfide complesse come l'artroplastica inversa e la gestione delle complicanze post-operatorie.

L'evento è rivolto a chirurghi ortopedici, fisioterapisti e altri professionisti sanitari, con sessioni dedicate anche a studenti e a giovani specializzandi. Sono previsti workshop, discussioni tra esperti e momenti di networking.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno dell’evento. Per maggiori informazioni sull'evento e sulle modalità di iscrizione, contattare la segreteria organizzativa al numero +39 071 2071411.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa