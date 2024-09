Controlli straordinari a Piombino e San Vincenzo: due denucne per droga

I Carabinieri della Compagnia di Piombino, seguendo le direttive del Comando Provinciale di Livorno e le decisioni della Prefettura, hanno intensificato i controlli nel centro cittadino per prevenire reati e garantire la sicurezza stradale. Hanno effettuato posti di blocco a Piombino e San Vincenzo, controllando 109 persone e 74 veicoli, contestando 11 violazioni al Codice della Strada per un totale di oltre 3.100 euro, con il ritiro di due patenti e il fermo di due veicoli.

Inoltre, hanno denunciato un ciclista a San Vincenzo che si è rifiutato di sottoporsi a controlli sull'uso di alcol o droghe dopo un incidente. Sul fronte della droga, due persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di cocaina. Infine, un 53enne è stato multato per 2.000 euro per pesca illegale in area privata, e sono stati controllati sei soggetti sottoposti a misure cautelari senza rilevare irregolarità.