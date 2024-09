Droga vicino alle Cascine, due arresti

Operazioni dei carabinieri di Firenze in viale degli Olmi, vicino alle Cascine. Sono due le persone arrestate, entrambe per droga. Uno è un 31enne di origini gambiane, già noto alle forze dell'ordine: è stato sorpreso in possesso di 76 dosi di crack e 19 dosi di eroina. Un altro è un 39enne di origini senegalesi, il quale alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi disfacendosi di un involucro contenente circa 5 grammi di eroina suddivisa in 16 dosi. Entrambi, a seguito del rito direttissimo, sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze.