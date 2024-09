IoResisto, a Empoli con Anpi il festival dell'antifascismo

Generazioni. Su questo concetto indaga l'edizione 2024 di IoResisto, il festival dell'antifascismo organizzato dall'Anpi che si svolge a Empoli dal 2008. Da mercoledì 18 a domenica 22 settembre al PalaExpo di piazza Guido Guerra si alterneranno iniziative, musica, spettacoli teatrali e buon cibo. Filo conduttore di tutte le giornate è il tema Generazioni nelle sue molteplici declinazioni, cioè il passato, il presente eil futuro, molteplici visioni politiche, cuturali e sociali, linguaggi diversi, mondi che si intrecciano, si confrontano e compenetrano. Il Festival, patrocinato dal Comune di Empoli, si apre, dopo i saluti di Raffaele Donati delegato alla Memoria del Comune di Empoli e di Roberto Franchini, Presidente Anpi Empoli, con un primo dibattito dal titolo "L'alternativa al se vuoi puoi: un messaggio generazionale". Ad approfondire il concetto di merito e della sua retorica da un punto di vista generazionale saranno Giacomo Gabbuti, ricercatore e membro del consiglio redazionale di Jacobin Italia, e Giorgio De Girolamo, attivista e studente di giurisprudenza.

Giovedì 19 settembre alle 18:30 verranno presentate le mostre “Mattone su Mattone – Una mostra dalle Case del Popolo dell’Empolese Valdelsa" e "“Madri e Padri Costituenti, Antifascisti e Antifasciste”. A seguire il dibattito “Gli zombi esistono” Con Luna Gualano, regista e Federico Frusciante critico cinematografico e youtuber e la proiezione del film horror “Go Home – A casa loro” diretto da Luna Gualano, scritto da Emiliano Rubbi.

Venerdì 20 alle 18.30 ci sarà il dibattito “Il carcere riguarda tutti” con Valentina Calderone garante detenuti Roma e Marica Fantauzzi ricercatrice per A Buon Diritto e giornalista freelance, scrittrici de Il carcere è un mondo di carta, 2024 Momo Edizioni. Alle ore 21:00 si prosegue con Reading, Il racconto vincitore dell’Edizione 2023 del Premio “Il Pane e le rose” con Chiara Maccioni, attrice e a seguire il dibattito “Narrare è lottare: Gen Z., Letteratura Working Class e diritto al riposo”, con Virginia Cafaro, scrittrice, Marco Pagli, scrittore e giornalista, Alberto Prunetti, scrittore e traduttore.

Sabato 21 si parte dalle 15:00 con la Ludoteca Resistente, giochi da tavolo, giochi di ruolo e laboratorio di Brick History con Kraken Aps (dai 9 anni e adulti). Alle 18:30 il dibattito “Intrattenimento, divulgazione, memoria: dal Servizio civile ai Social” con Esmeralda Moretti, Divulgatrice filosofica e Content creator, Giorgia Mariano, ex Volontaria Servizio Civile Universale ANPI. A seguire, alle 20:00, Live painting di Frenopersciacalli e alle 21:30 il concerto di Anna Carol. In chiusura di serata DJ Set FolloTheVibes – Vynil Reggae Selecta Classic to Rocksteady, Ska, Digital roots, dancehall.

Il festival si conclude domenica 22 con una giornata dedicata alla Palestina. Alle 11 si parte con il dibattito dal titolo “Palestina annientata: il racconto di una generazione attraverso i social”

con Giuseppe Flavio Pagnano attivista e divulgatore di geopolitica , Karem Rohana attivista e sanitario, Carlotta Vagnoli, scrittrice. Alle 13:00 ci sarà il pranzo raccolta fondi per la Palestina tratto dal libro “Pop Palestaine” di Fidaa I A Abuhamdiya, Silvia Chiarantini (prenotazioni e info al 3534526536). Infine, alle ore 16:00, in collegamento video, il racconto delle scuole di circo della striscia di Gaza e successivamente il laboratorio “Circo ipotetico” a cura di Spazio Ipotetico.

Durante tutto il Festival saranno aperti la birreria e il punto ristoro."

Fonte: Anpi Empoli