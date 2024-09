Lavori alla rete idrica, modifiche alla viabilità in centro a Certaldo

Per permettere i lavori alle condotte idriche da parte di Acque nella zona del centro urbano, nella giornata di domani, mercoledì 18 settembre 2024, sono previste alcune modifiche alla viabilità. In particolare, dalle ore 8 alle 18 circa, sarà chiuso l'accesso/uscita da via del Castello su via Roma e viceversa. L'incrocio sarà interdetto al transito per permettere di effettuare gli allacciamenti della rete idrica in prossimità della stessa intersezione.

Per raggiungere il centro storico, non sarà possibile quindi transitare da via del Castello e pertanto tutti i mezzi, esclusi i camion e i furgoni fino a 35 quintali e che abbiamo altezza superiore a 2,50 metri, potranno transitare da via delle Mura con passaggio da via del Bosco - via Sallustio - via San Giorsolè - via delle Mura.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa