Caso di legionella a un asilo, ma la struttura rimarrà aperta

Caso di legionella all’asilo Minerva Benedettini di Guasticce, nel comune di Collesalvetti (Livorno), ma nonostante ciò, la scuola rimarrà aperta.

Lo rende noto il Comune. Un adulto frequentante il plesso della Scuola dell’Infanzia di Ex Castello a Guasticce è risultato positivo alla legionella. L’Asl ha rassicurato che la malattia non si trasmette da persona a persona, ma attraverso l’inalazione di aerosol contenenti il batterio. Per precauzione, è stato vietato l’utilizzo delle docce all’interno della struttura.

Domani mattina, l’Asl effettuerà un controllo approfondito presso l’asilo, alla presenza delle autorità comunali e dei responsabili scolastici. In base ai risultati, verranno adottate eventuali ulteriori misure.