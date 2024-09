Malore sul campo da basket, 17enne salvato con il defibrillatore

Un giovane giocatore di basket di 17 anni ha accusato un malore ed è stato salvato grazie all'uso del defibrillatore. È successo nella giornata di ieri ad Arezzo, durante una partita di basket di allenamento. Secondo le testimonianze il 17enne era in campo quando all'improvviso sarebbe caduto a terra: immediati i soccorsi da parte di un dirigente, che ha provveduto ad utilizzare il defibrillatore. Il ragazzo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato dall'ambulanza intervenuta in ospedale, dove si trova ricoverato per accertamenti.