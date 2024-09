Oltre 3200 biglietti e un gran successo per la 50edizione di Montopoli Medioevo

Grande successo per la 50esima edizione di Montopoli Medioevo. Durante il fine settimana appena trascorso Montopoli ha ripercorso la propria storia con la rievocazione organizzata dalla Pro Loco e sostenuta dal Comune. A vincere la disfida con l’arco è stata la contrada di peringiù. Il popolo di San Giovanni ha ottenuto 92 punti, schiacciando così i rivali della contrada di Santo Stefano (perinsù) che si sono fermati a 84 punti. Miglior arciere è stato Alessio Grilli con 23 punti.

«Siamo soddisfatti di questa edizione della festa – commentano il presidente della Pro Loco di Montopoli Virginia Duccini, il vice presidente Tommaso Salvadori e tutti i componenti del consiglio direttivo ­- lavoriamo da oltre un anno alla 50esima edizione e ci tenevamo che fosse una bella festa per noi e per l'intero paese. Ci rivediamo l'anno prossimo quando il tema sarà il Giubileo e la via Francigena».

Un buon successo ha ottenuto anche l'assalto al castello, il palio che ha voluto celebrare la prima edizione svolta nel 1975, con un gioco in cui l'abilità sportiva si sposa con la conoscenza della storia di Montopoli. Una gara vinta sempre da peringiù.

Una festa cominciata il sabato pomeriggio, una prima giornata che si è conclusa con la cena da tutto esaurito in piazza San Matteo. Tanti i gruppi provenienti da fuori che hanno partecipato poi al corteo della domenica: oltre al Gruppo storico di Montopoli, il Corpo dei Valletti di Prato, gli Sbandieratori di Arezzo, i Musici e sbandieratori di Giove (Tr), il rione Cassero di Castiglion Fiorentino (Ar), la contrada Samo di Fucecchio (Fi) e il gruppo storico di Montevarchi (Ar). Una sfilata che ha visto anche la partecipazione straordinaria di Carlotta Cambi, vincitrice dell’oro olimpico con la nazionale italiana di pallavolo femminile, madrina della 50esima edizione della festa.

«Possiamo dire che è stato un evento da record – continuano Duccini e Salvadori –. Migliaia di visitatori hanno invaso le vie cittadine, arrivando a staccare più di 3200 biglietti. Tutto questo grazie alla volontà e al lavoro di tutti i soci della Pro Loco e dei cittadini che hanno contribuito a migliorare anno dopo anno questa manifestazione. Grazie all'amministrazione comunale per il supporto e la vicinanza».

«Grazie all'associazione Pro Loco – ha detto la sindaca Linda Vanni – per il grande lavoro svolto. In occasione dei 50 anni di Montopoli Medioevo, come amministrazione comunale, abbiamo voluto consegnare loro una targa in segno di gratitudine e riconoscimento per ciò che è stato fatto in questi anni nella promozione del territorio e nella tutela delle tradizioni storiche con uno sguardo attento alla contemporaneità e al coinvolgimento delle giovani generazioni. Un esempio vivo di ciò che significa comunità».

Fonte: Ufficio Stampa