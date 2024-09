Palio con la montata di Limite, il Rione Di Sopra vince la 28esima edizione

Il Rione Di Sopra ha vinto la 28° edizione del Palio con la montata che si è disputato a Limite sull’Arno. Il Rione si aggiudica così la sua 4° vittoria nella storia del Palio.

Una serata ricca di emozioni quella di lunedì sera, quando, sul Lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri gli equipaggi dei quattro Rioni di Limite sull’Arno - Di Sopra (giallo), Di Sotto (rosso), La Punta (verde) e La Castellina (celeste) – si sono sfidati per la vittoria del Palio con la Monta.

Quest’anno il Rione Di Sopra ha avuto la meglio, seguito da La Punta, mentre la sfida per il terzo e quarto posto non si è potuta disputare a causa di un problema tecnico dell’imbarcazione de La Castellina, decretando quindi l’assegnazione del terzo posto al Di Sotto.

Nell'albo d'oro è la Castellina ad aver vinto più edizioni, 12 in totale, seguita dal Rione Di Sotto con 9 vittorie, il Rione Di Sopra 4 vittorie e La Punta 3 vittorie.

Il Palio con la Monta è una sfida che ogni anno porta sulle sponde del fiume centinaia di persone per assistere ad uno spettacolo ricco di colpi di scena: dopo l’estrazione a sorte delle coppie di sfidanti per le batterie, gli equipaggi dei Rioni composti ognuno da 10 atleti - 8 vogatori, 1 timoniere e 1 montatore - devono percorrere 400 metri di fiume e compiere due virate per raggiungere le due funi sospesa al centro dell’Arno. Il montatore deve riuscire a prendere la propria corda al volo dalla barca in movimento e arrampicarsi per 12 metri fini alla cima prima dello sfidante perché il suo Rione si aggiudichi la manche e passi in finale, dove i due Rioni vincitori delle batterie possono competere per la vittoria.

Grazie all’impegno della Società Canottieri Limite che ogni anno organizza l’evento si mantiene salda questa tradizione del territorio che ha le sue radici nei cantieri navali limitesi e che dal 2023 è stato iscritta nelle rievocazioni storiche riconosciute dalla Regione Toscana.

Presenti all’evento oltre al Presidente della Società Canottieri Limite ASD Fabrizio Lensi, anche il Consigliere Regionale Enrico Sostegni, il Sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti, il Vicesindaco Edoardo Antonini e la Vicepresidente della ProLoco Domitilla Bambi.

Fonte: Ufficio stampa