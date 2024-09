"Puliamo il mondo" per quattro sabati a Vinci, i volontari in giro per il territorio insieme alle associazioni locali

"Puliamo il mondo" approda anche nel territorio comunale di Vinci.

Quattro sabati - partire dal 21 settembre 2024 - in cui sarà possibile partecipare per rendere più puliti luoghi naturalistici, dalla sponda destra dell'Arno alla Strada Verde, passando per Sovigliana e per la Via di Caterina.

A rendere possibile l'iniziativa promossa da Legambiente, la Pro Loco di Vinci, l'associazione Montalbano Domani, Plastic Free e la concessionaria Scotti 2.0 Toyota, che con il patrocinio del Comune di Vinci si occuperanno di raccogliere le adesioni e fornire ai volontari sacchi, guanti e pinze per dare nuovamente decoro ad argini, strade di campagna e strade urbane.

Come detto, sono quattro le date da segnarsi:

-sabato 21 settembre 2024: percorso sull'Arno, da ponte De Gasperi a ponte Calamandrei.

Ritrovo a Sovigliana-Spicchio, Lungarno Battisti 74 alle 9.30;

-sabato 28 settembre 2024: percorso lungo la Via di Caterina.

Ritrovo a Vinci in piazza Leonardo da Vinci 29, davanti alla sede del Comune, alle 9.30;

-sabato 5 ottobre 2024: percorso lungo la Strada Verde.

Ritrovo al parco Zeffirelli, Vinci, alle 9.30;

-sabato 12 ottobre 2024: percorso dal Giardino Terzani al Parco dei Mille.

Ritrovo al Giardino Terzani (dietro il Bar Leonardo), a Sovigliana, alle 9.30.

"Come assessore all'ambiente, sono orgoglioso di annunciare l'iniziativa "Puliamo il Mondo" nella nostra città - commenta Giulio Vezzosi -. Un progetto rivolto a cittadini di tutte le età, associazioni, volontari e aziende per promuovere ed educare al rispetto dell'ambiente attraverso la pulizia e valorizzazione del nostro territorio. Un'opportunità per tutti di contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente e collaborare insieme per un territorio più pulito e sostenibile. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a fare la differenza".

Per poter partecipare a "Puliamo il mondo" è necessario prenotarsi, chiamando l'ufficio turistico del Comune di Vinci allo 0571933285 o scrivendo a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa