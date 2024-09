Rimozione copertura ai magazzini, lavori a Certaldo

Hanno preso il via nella giornata di ieri, lunedì 16 settembre 2024, i lavori per la rimozione della copertura dei magazzini della ex Aeronautica. Un intervento che si inserisce nel progetto PINQuA, Programma Innovativo Nazionale sulla Qualità dell'Abitare, per il recupero dell’ex Aeronautica. Il costo totale dell’intero intervento di recupero e rifunzionalizzazione di tutto il comparto Aeronautica è di 3.823.000 euro, di cui 1.900.000 euro di contributo PNRR, 380.000 euro di risorse dal Fondo Opere Indifferibili, 100.000 euro del Fondo statale Progettazioni Enti Locali mentre la parte restante è coperta con risorse comunali. Il progetto prevede il restauro dell'intera struttura, preservando le caratteristiche architettoniche, la disposizione degli spazi e gli usi originari, mirando a riportare in vita un significativo esempio di archeologia industriale del patrimonio storico-architettonico, vincolato ai sensi del codice del paesaggio. Quattro le strutture interessate: il fabbricato Polis, il fabbricato Palestra, i magazzini al piano terra del fabbricato su via Neruda e gli ex magazzini aeronautica. A questi lotti di intervento, si aggiunge quello relativo alle attività di bonifica delle aree, attività propedeutiche all'avvio dei lavori nella zona adiacente gli ex depositi munizioni e nella zona della palestra.

I lavori del progetto PINQuA hanno preso il via a fine giugno con l'adeguamento del fabbricato Polis, attualmente in corso. Nella costruzione, già sede dei laboratori dell’associazione Polis dove vengono svolte attività di formazione a carattere culturale e artistico, sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria: l'obiettivo è incrementare la fruibilità dell'edificio, eliminando le barriere architettoniche interne e degli spazi adiacenti. Fra l'altro, è stata riattivata la scala di accesso sul fronte della costruzione su via Matteotti: la realizzazione della nuova scala di accesso al piano rialzato ha permesso di riaprire al pubblico i locali in dotazione all’associazione Polis in attesa del completamento dell’intervento con la collocazione dell’ascensore.

Per quanto riguarda la palestra, già utilizzata come palazzetto e sede anche di programmi di Attività Fisica Adattata, sono in corso manutenzioni significative all'impianto di illuminazione così da rendere maggiormente efficiente dal punto di vista energetico la struttura: in particolare, è in corso la sostituzione degli attuali corpi illuminati con illuminazione a Led. Sempre in tema di manutenzioni straordinarie, saranno sostituiti gli infissi nei magazzini al piano terra del fabbricato su via Neruda.

Spostandosi agli ex magazzini Aeronautica, oltre all'allestimento del cantiere, sono state avviate le operazioni per la rimozione degli elementi di copertura, usurati e precari, in modo da consentire un accesso sicuro ai diversi locali così da attivare le successive fasi di lavorazione. Gli ex depositi dell’originario opificio saranno interessati infatti da un restauro formale della costruzione, per conservarne l’assetto dimensionale e compositivo, proponendo in particolare l’inserimento all’interno della struttura, tramite interventi architettonicamente compatibili, di funzioni connesse alle attività culturali e artistiche dei laboratori Polis, come laboratori per le arti visive con sale espositive o ancora laboratori teatrali e per la danza con annessi spogliatoi. All’interno dei diversi locali è previsto l’inserimento di spazi di servizio, lungo il lato della costruzione prospiciente la ferrovia per creare un vero e proprio filtro, anche sotto il profilo acustico, tra la ferrovia e i locali dove si svolgeranno le attività sopra citate.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa