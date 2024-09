Ritirate sette patenti e una denuncia per porto d'armi abusivo nel pisano

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria in diverse ed autonome circostanze sette persone, a seguito controlli sul territorio, pianificati e condotti per la prevenzione e la repressione dei reati e, nel particolare, per contrastare efficacemente le condotte alla guida irregolari.

Nello specifico, i militari della Compagnia di Pisa, in diverse località del territorio di competenza, hanno deferito in stato di libertà i conducenti di quattro veicoli, che, sottoposti a controllo con etilometro, sono risultati positivi all’alcoltest con tasso alcolemico superiore a quanto consentito dalla Legge, in un caso superiore di tre volte il valore di riferimento. Per uno di questi è scattata anche la segnalazione alla locale Procura della Repubblica per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello a serramanico della complessiva lunghezza di 15 cm di cui 10 di lama. Sempre i militari della Compagnia di Pisa hanno provveduto a segnalare anche un soggetto sorpreso in violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa.

I militari della Compagnia di San Miniato hanno denunciato due conducenti, in stato di libertà. Il primo durante i controlli alla circolazione stradale, sottoposto a controllo si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti finalizzati a verificare eventuale abuso di sostanze alcooliche, richiesti dai militari operanti. In altro caso i militari intervenivano a seguito di un sinistro stradale autonomo, dove il conducente di un veicolo era uscito fuori strada. Gli accertamenti esperiti nei confronti di costui permettevano di stabilire che questi risultava positivo al test dell’etilometro con un tasso alcolemico superiore del doppio al limite consentito dalla Legge.

Per tutti gli automobilisti, i militari hanno proceduto anche al ritiro delle rispettive patenti.

Stante il principio di presunzione d’innocenza, le eventuali responsabilità delle persone segnalate saranno vagliate dalle Autorità competenti.