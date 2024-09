Trofeo Riccardo Neri, la classifica della 16esima edizione a Gambassi Terme

Si è concluso con successo il "16 Trofeo Riccardo Neri" che anche questa volta ha visto la partecipazione di molte società di Atletica della Valdelsa e non solo e che, con appassionati di passeggiate all’aria aperta hanno contribuito alla riuscita dell’appuntamento annuale organizzato nel ricordo del giovane calciatore della Juventus. Vivo il ricordo di Riccardo che insieme all’amico Alessio ci ha lasciato in quel gelido 15 dicembre 2006.

Il ringraziamento a tutti i partecipanti, al Comitato Uisp Empoli Valdelsa, all’Atletica I’Giglio di Castelfiorentino, al Circolo Arci Casenuove, alla Palestra Oasi di Certaldo, ai Carabinieri di Gambassi Terme, alla Prociv di Castelfiorentino e di Gambassi Terme, al Medico ed alla Misericordia di Gambassi Terme per la messa in sicurezza dell’evento, al Sindaco di Gambassi Terme Sergio Marzocchi per la sua presenza e per la disponibilità ad ufficializzare le Premiazioni della Gara. Grazie anche agli Sponsor ed a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento con molti premi ed un ricco buffet di ringraziamento.

Appuntamento alla prossima edizione ai presenti ma anche a coloro che questa volta non hanno potuto partecipare per essere sempre più numerosi, correndo o passeggiando con Riccardo e Alessio nel cuore, per non dimenticare e per sostenere i progetti di solidarietà dell’associazione Neri-Ferramosca in aiuto a bambini malati.

LE CLASSIFICHE

ASSOLUTI MASCHILE:

1- Agnorelli Francesco Pol. I'Giglio ASD

2- Di Serio Massimiliano Pol.I’Giglio ASD

3- De Filippo Salvatore Toscana Atletica Empoli

ASSOLUTI FEMMINILE

1- Mantelli Martina Toscana Atletica Empoli

2- Morelli Elisa ASD Podistica Empolese

3- Guerrini Alessandra Pol.I’Giglio ASD

VETERANI MASCHILE

1- Fantoni Lorenzo Montelupo Runners

2- Rinaldi Gabriele Montelupo Runners

3- Nannini Simone Podistica Empolese

VETERANI FEMMINILE

1- Vannini Stefania Toscana Atletica Empoli

2- Cuzzola Maria Giovanna Toscana Atetica Empoli

ARGENTO MASCHILE

1- Tofanelli Alberto

2- Sisi Aurelio

3- Marmugi Massimo Podistica Empolese

ARGENTO FEMMINILE

1- Sassi Antonella Valdelsa Runners

2- Vannini Vanna Pol. I’Giglio

3- Fani Valeria Podistica Empolese

ORO MASCHILE

1- Balestri Stefano Atletica Vinci

2- Santini Luciano Podistica Empolese

3- Pieri Otello

ORO FEMMINILE

1-Santini Sonia ASD GS Pieve a Ripoli

SOCIETA' CON MAGGIOR ISCRITTI

1- ASD Polisportiva Podistica Empolese

2- ASD Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino

3- Toscana Atletica Empoli

Fonte: Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca