Uccise vicino dopo assalto con ruspa, chiesta condanna a due anni e otto mesi

È stata chiesta una condanna a due anni e otto mesi per Sandro Mugnai, un artigiano di 55 anni, accusato di eccesso colposo di legittima difesa per aver ucciso il vicino di casa, Gezim Dodoli, il 5 gennaio 2023 ad Arezzo. Dodoli, un 59enne albanese, stava demolendo la casa di Mugnai con una ruspa mentre la famiglia dell'artigiano era all'interno, festeggiando la vigilia dell'Epifania. Secondo l'accusa, Mugnai avrebbe sparato una seconda volta quando non c'era più pericolo per la casa. L'avvocato della vittima ha richiesto che l'accusa sia trasformata in omicidio volontario. Il processo proseguirà l'8 ottobre, con repliche e sentenza.