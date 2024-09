Vede ladri nella sua azienda agricola, intervengono carabinieri e ne arrestano uno

Nella frazione Acquaviva di Montepulciano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente in Umbria, colto in flagranza di reato per tentato furto in abitazione. Il 12 settembre, nel pomeriggio, il titolare di un’azienda agricola ha allertato i Carabinieri dopo aver notato un'auto sospetta parcheggiata nei pressi della villa della sua tenuta. La pattuglia, giunta sul posto, ha identificato l'uomo a bordo dell'auto e ha ricostruito i fatti grazie alle segnalazioni del titolare, il quale aveva avvistato due persone incappucciate che fuggivano velocemente nel bosco attraverso un varco nella recinzione, dopo essere state viste uscire dalla villa.

L'uomo arrestato è stato identificato come il complice dei ladri fuggiti a piedi. Gli accertamenti sull'autovettura hanno rivelato che le targhe erano contraffatte e che al suo interno si trovavano attrezzi da scasso, i quali sono stati sequestrati.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato davanti al giudice del Tribunale di Siena, che ha convalidato l'arresto su richiesta del Pubblico Ministero. Nei confronti dell'indagato sono state disposte misure cautelari: l'obbligo di dimora nel comune di residenza, il divieto di uscire di casa durante la notte e l'obbligo di presentarsi quotidianamente alle autorità di polizia.