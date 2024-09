Ha un nome il corpo ritrovato nei boschi dell'Isola d'Elba

Il corpo trovato nei boschi di Lacona all'Isola d'Elba è del cuoco fiorentino Francesco Marchesani. La conferma giunge dal confronto tra il dna prelevato sul corpo e gli oggetti personali del 41enne.

Se il cadavere ritrovato vicino alla chiesina di Santa Maria della Neve ha un nome, tutta la situazione che ha portato al ritrovamento del corpo il 12 settembre è ancora un mistero.

Sarà eseguito un esame autoptico sulla salma per ricostruire il tutto. Marchesani il 5 settembre si era allontanato dall'Hotel Il Giardino, dove lavorava e alloggiava: non si trova il cellulare, non si sa perché fosse scalzo e seminudo.