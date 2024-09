Trovato un cadavere nei boschi dell'isola d'Elba, indagini in corso

Rinvenuto un cadavere questo pomeriggio in un bosco all'isola d'Elba, vicino a Lacona nel comune di Capoliveri. Gli accertamenti sono in corso: non c'è ancora nessuna certezza sull'identificazione, sia perché secondo quanto emerso non erano presenti documenti sia perché il cadavere era in stato di decomposizione e rimasto esposto alle intemperie. Al momento non sarebbero emersi segni di violenza ma sarà l'autopsia e gli esami medico legali, finalizzati anche all'identificazione, a stabilire cause del decesso e a quando risalirebbe.

L'ipotesi che si è fatta strada è che si possa trattare di un cuoco, scomparso all'Elba, di 40 anni residente nella zona di Firenze ma che lavorava per la stagione estiva sull'isola. Da giorni erano scattate le ricerche. La zona boschiva è impervia, il corpo è stato infatti individuato da vigili del fuoco e carabinieri forestali impegnati nelle ricerche.