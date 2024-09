Impatto violento in autostrada, un 61enne campano muore sull'A15

Tragedia sull'A15. Un uomo di 61 anni, originario della Campania, è deceduto in un violento incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sull'autostrada A15, nel tratto compreso tra Pontremoli e Berceto.

L'automobilista, alla guida di un'auto di grossa cilindrata, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo urtando con violenza il guardrail. L'impatto è stato violentissimo e purtroppo non ha lasciato scampo all'uomo; i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il tratto autostradale dell'autostrada della Cisa, tra i caselli di Pontremoli e Berceto è stato temporaneamente chiuso per consentire i rilievi.