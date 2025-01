Don Euro si trova in carcere dopo la sentenza della Cassazione

Gianluca Morini, conosciuto cone Don Euro, è detenuto in carcere a La Spezia. Dovrà scontare una pena di sei anni, decretata il 22 gennaio dalla Corte di Cassazione. Le accuse per l'ex parroco di Massa sono di estorsione e riciclaggio.

Il fatto, scrivono dalla Diocesi Massa Carrara Pontremoli, "ha provocato dolore e smarrimento in diverse comunità parrocchiali" della provincia di Massa-Carrara. Mario Maccari, vescovo, si augura che "nonostante il grave scandalo e le conseguenze per le comunità, la condanna emessa della magistratura per i reati commessi si accompagni alla preghiera di perdono e di misericordia per lui e per la nostra Chiesa, nell'ottica del recupero e della riabilitazione del condannato".

La vicenda di Don Euro è emersa nel 2017. L'allora parroco chiedeva sovente somme di denaro per aiutare la chiesa ma poi utilizzava i soldi per la bella vita tra escort, viaggi costosi e festini.

Notizie correlate